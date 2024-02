Tailan de Souza Alves, 28, e Raimundo Nonato de Souza Alves, 52, filho e pai, respectivamente, foram presos por receptação de materiais roubados e furtados, tráfico de drogas e posse de arma de fogo, em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). De acordo com a Polícia Civil, a dupla trocava produtos por drogas.

De acordo com delegado Rodolfo Sant'Anna, titular da unidade policial, em desdobramento das séries dos furtos e roubos praticados por Jailson de Lima Farias, conhecido como “Pretinho do Mariano”, que foi preso no dia 22 de fevereiro deste ano, foi deferido pela Justiça um mandado de busca e a apreensão para a residência de Raimundo, uma vez que a investigação apontou que ele adquire os materiais para trocar por drogas.

“Na casa, a equipe policial encontrou 15 porções de maconha, uma balança de precisão, armas, joias e diversos itens oriundo dos furtos e roubos. O filho do homem também estava no local e foi preso em flagrante junto ao seu pai, pois ele também tem participação na troca dos produtos”, disse.

Procedimentos

Tailan de Souza Alves e Raimundo Nonato de Souza Alves responderão por receptação, tráfico de drogas e posse de arma de fogo e ficarão à disposição do Poder Judiciário.