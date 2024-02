Hoje, quinta-feira (08/02), o Piabódromo de Barcelos AM será palco de um evento imperdível: o show do renomado cantor Pablo, aclamado como o Rei do Arrocha. Esta apresentação faz parte da grandiosa Festa dos Visitantes, marcando o início do tão aguardado Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2024.

Com uma trajetória musical de duas décadas, Pablo conquistou o coração do público brasileiro ao popularizar o estilo arrocha. Seu repertório é repleto de sucessos, incluindo canções atemporais como "Bilu Bilu", "Chora, Não Bebê", "Fui Fiel" e "Por que Homem Não Chora". Além disso, o público terá a oportunidade de se encantar com suas músicas mais recentes, como "Deixa de Caô", "E aí, Bê" e "Mega-Sena".

Um dos ápices de sua celebração ocorreu no final de outubro passado, quando ele reuniu uma multidão na imponente Arena da Amazônia para a gravação do DVD comemorativo de seus 20 anos de carreira.

Toda essa magnitude só é possível graças à realização da Prefeitura de Barcelos, sob a liderança do estimado Prefeito Edson Mendes. A comunidade está convidada a se juntar a nós para uma noite de música e celebração no Piabódromo. Não perca esta oportunidade de vivenciar um momento único com um dos maiores ícones da música brasileira!