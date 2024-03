A cerimônia do Oscar 2024 acontece neste domingo (10). A maior festa do cinema mundial será realizada no Teatro Dolby em Los Angeles. No Brasil, a celebração do cinema será transmitida ao vivo tanto na TV a cabo quanto no streaming. Em Manaus, cinéfilos vão se reunir para assistir a cerimônia no Casarão de Ideias.

A premiação será transmitida pelo canal de TV a cabo TNT, com comentaristas locais e tradução simultânea, e pelo serviço de streaming Max (antiga HBO Max). A chegada dos famosos tapete vermelho será transmitida às 19h (horário de Brasília). A cerimônia começa às 20h.

Os apaixonados por moda e comportamento também poderão acompanhar o tapete vermelho pelo canal E! Entertainment, a partir das 18h.

Com apresentação de Jimmy Kimmel, que comanda a premição do palco pela quarta vez, o Oscar 2024 tem a previsão de durar 3 horas.

Transmissão em Manaus

A partir das 17h, haverá a exibição ao vivo e gratuita da cerimônia no Jardim de Roselle, no terraço do Casarão de Ideias, que fica no Centro de Manaus. A iniciativa do Cine Set faz parte de um evento nacional promovido pelo canal Meu Tio Oscar e terá ações em São Paulo, Curitiba e Salvador.