O mega hair é uma técnica prática para alongar os fios e que tem feito sucesso entre as famosas

São Paulo – Os cabelos compridos estão em alta e dão um charme para mulheres de todas as idades. Quando pensamos em mudar o visual, logo vem à cabeça um novo corte, uma nova coloração, ou o mega hair, uma técnica prática para alongar os fios e que tem feito sucesso com muitas famosas.

A especialista em em mega hair Raquel Souza esclarece as principais dúvidas sobre o procedimento. Confira:

Mito – Com efeito bastante natural, o mega hair com fita adesiva não danifica os fios, pois as mechas artificiais ficam presas ao cabelo natural graças a uma cola adesiva que não é prejudicial aos fios.

Mito – Temos queda de cabelo naturalmente dia a dia, então se tiver queda não é por causa do mega hair. Pelo contrário, tem muito cabelo que se desenvolve com crescimento fantástico e que muitas vezes até deixa de usar o mega hair, pois não há mais necessidade.

Verdade – Muitas vezes a recomendação é para mega hair em cabelos loiros, porque pode amarelar ou ficar esverdeado. Agora em cabelo escuro é super tranquilo. O certo mesmo é todos os cabelos usarem um bom leave-in, para não passarem por tantas novidades com mar ou piscina.

Mito – Para colocar mega hair não tem nenhum tipo de incômodo na aplicação, pois é um procedimento bem sutil e delicado.

Mito – A aplicação é bem rápida, com, no máximo, 1 hora para o procedimento.

(Foto: Divulgação)

Verdade – É o único método aprovado pelos dermatologistas e tricologistas, pois não agride o fio e nem o bulbo capilar.

Verdade – Porque com mega hair dá para disfarçar a parte que está mais lisa e ainda ajuda no crescimento do cabelo.

Mito – Claro que sim! Você tem toda liberdade com mega hair.

Mito – Vida normal! Você tem que cuidar como se fosse o seu cabelo natural. Lavar com um bom shampoo, fazer hidratação, etc.

Verdade – Como qualquer outro cabelo, o mega hair é indicado para todos os tipos de cabelos.

Verdade – Os cabelos geralmente demoram 24 horas para secarem naturalmente, ou seja, é demorado secar os fios e pode estragar o mega hair.

Mito – Jamais! A pessoa seguindo todas as orientações do profissional para os cuidados em casa, terá um mega hair maravilhoso e bulbo capilar saudável.

“O mega hair veio para levantar a autoestima da mulher e não causar danos, então sempre busque um profissional de confiança”, finalizou Raquel Souza.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

