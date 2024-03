Em cartaz em 1123 salas de todo o Brasil, a comédia “Os Farofeiros 2” levou 442.910 pessoas aos cinemas nos últimos quatro dias, liderando a bilheteria do final de semana. O novo filme da franquia segue a trilha de sucesso do primeiro longa, que foi visto por quase 3 milhões de pessoas nos cinemas em 2018. A comédia conta com o mesmo time que integrou a primeira história: direção de Roberto Santucci, roteiro de Paulo Cursino, e estrelado por Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits, Charles Paraventi, Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo e Aline Campos.

“O cinema nacional vive um ótimo momento, reocupando um lugar de interesse no imaginário do brasileiro como opção de entretenimento, capaz de desbancar superproduções americanas no topo do ranking das bilheterias. A franquia ‘Os Farofeiros’ mostra sua força,causa identificação direta com um grupo enorme de espectadores, é um programa para fazer rir toda a família”, comemora Bruno Wainer, sócio e CEO da Downtown Filmes.

“Os números de ‘Os Farofeiros 2’ neste fim de semana, quase igual ao primeiro filme, mostra que o cinema brasileiro, através da comédia popular, está trazendo o público de volta”, analisa Paulo Sérgio Almeida, diretor do Filme B.

Na trama, de “Os Farofeiros 2”, Alexandre (Antônio Fragoso) ganha o prêmio de melhor gerente de vendas: uma viagem com tudo pago para a Bahia. Seus planos de férias com a família vão por água abaixo quando ele descobre que os colegas de trabalho Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) não estão satisfeitos com sua gestão. Para evitar que essa saia justa atrapalhe uma prometida promoção ao cargo de diretor, ele convida os amigos e suas famílias para seguir viagem com ele, sua esposa e seus filhos rumo ao Nordeste.

No entanto, o que era pra ser uma diversão daquelas se torna um grande perrengue. Todo o grupo terá seus limites testados, além de ter que encarar um hotel caindo aos pedaços, uma praia nada exclusiva e confusões em um parque aquático. E é aí que entram os novos personagens, para fazer ainda mais confusão: o bonitão Marquinhos (interpretado por Marco Pitombo), Darcy, dona do resort (interpretada pelo ator Sulivã Bispo, conhecido pela personagem Mainha, que interpreta nas redes sociais e nos palcos) e Kellen, irmã de Ellen, (interpretada por Mariana Moura).

“Os Farofeiros 2” é uma produção da Camisa Listrada, com coprodução Globo Filmes, Globoplay, Telecine e Panorama Filmes e distribuição da Downtown Filmes.