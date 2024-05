O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 360 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (15).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de Operador de Empilhadeira atualizado; NR-11; NR-12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Diferencial ter experiência no polo de Duas Rodas e/ou Indústria de Plásticos em geral.

Obrigatório ter cursos de TBO; Leitura de Componentes; Matemática Básica; Metrologia Básica.

Residir nos Bairros: São José, Zumbi, Armando Mendes, Castanheira, Gilberto Mestrinho, Novo Reino, Nova Vitória, Grande Vitória, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, Zumbi e Coroado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

CANDIDATAR-SE ATRAVÉS DO PORTAL DO TRABALHADOR

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento em Elétrica, Hidráulica, Gesso e Pintura.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: GESSEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DE ALUNOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO(A) – CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento e habilidades em Corte e Costura, Confecções de Uniformes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: NUTRICIONISTA – SUPERVISOR(A)

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CRN ativo.

Desejável ter conhecimento em Supervisão e Gestão de Equipes, Gestão Alimentar.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em entregas de Refeições.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter conhecimento em Rotas de Entregas e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA ENTREGADOR I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em entregas de Refeições.

Obrigatório ter CNH A/B.

Desejável ter conhecimento em Rotas de Entregas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Completo.

Com experiência em Cozinha Industrial.

Técnico ou Superior em Gastronomia.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Será um diferencial possuir conhecimento ou ter experiência em atividades de auxiliar de carga e descarga, serviços gerais, ajudante de obras, auxiliar de operações e/ou repositor de mercadorias.

Ter habilidades para executar atividades de movimentação de produtos, materiais e cargas em geral. Boa comunicação e trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE GERAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Logística.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Logística, Armazenagem de materiais e/ou Transportes de Cargas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter conhecimentos básicos em Manutenção de Veículos e/ou Empilhadeira e/ou Paleteira.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR MEC NICO DE CARRETAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter conhecimentos em Manutenção de Veículos Pesados e CNH-E.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior cursando.

Com experiência na função.

Técnico e/ou Superior em Administração.

Desejável ter cursos de Informática Básica; Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de NR 10; NR 12; NR 35

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou cursando.

Primeiro Emprego.

Desejável ter cursos de TBO e/ou Leitura de Componentes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO CERAMISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em construção civil e cerâmicas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: ARTÍFICE II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de NR 10. 20 e 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência no setor de almoxarifado ou compras e conhecimento em informática Word e Excel.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

25 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: MONTADOR(A) DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a Montagens de Móveis, Informática Básica e Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade para trabalhar em horário comercial.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função e/ou com Moldes e Preparação de Superfícies.

Desejável ter cursos de Solda, Leitura e Interpretação de Desenhos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Cursando a partir do 4º período em Direito ou Administração ou Ciências Contábeis.

Desejável ter cursos de Excel intermediário e Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

138 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de controle de acesso em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento básico em informática, possuir curso de Agente de portaria.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na execução de atividades de manutenção preventivas e corretivas em tubulações e equipamentos mecânicos em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na instalação e manutenção corretiva e preventiva de sistemas e equipamentos em geral, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: MONITORA- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento.

Monitorar equipes de atendimento, avaliar e acompanhar processos de atendimento em geral, construir relatórios de produtividade entre outros, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: TELEFONISTA- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de atendimento.

Executar atividades de atendimento telefônico direcionamento de ligações e orientações via ligação em geral, possuir conhecimento em informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter boa comunicação para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de higienização de ambientes em geral, fazer reposição de materiais de higiene em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: ALMOXARIFE II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades de recebimento de produtos, notas fiscais, entrada de materiais e organização de produtos em estoque em geral.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução de atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Com experiência em rotinas administrativas em geral, elaboração de documentos internos, alimentação de planilhas, conhecimento e domínio em informática e pacote office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para execução das atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: ALMOXARIFE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Logística.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de Pacote Office, NR 11 (Operador de Empilhadeira) e possuir CNH B.

Residir nos bairros: Compensa, Alvorada, Lírio do Vale, Aleixo, Zumbi, Cidade Nova, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Betânia, Raiz, Japiim, Petrópolis, Mutirão, São José e Coroado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Logística.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de Pacote Office, Almoxarifado ou Logística.

Residir nos bairros: Compensa, Alvorada, Lírio do Vale, Aleixo, Zumbi, Cidade Nova, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Betânia, Raiz, Japiim, Petrópolis, Mutirão, São José e Coroado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

