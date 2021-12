Avalie o post

Com o aumento na movimentação de consumidores no Centro de Manaus e outras áreas comerciais para as compras de fim de ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana deu início à Operação Natal nessa segunda-feira (06), que vai durar 30 dias.



Para aumentar a quantidade de vagas, a Prefeitura liberou o estacionamento ao lado direito da Avenida Sete de Setembro e no entorno da Matriz. É importante prestar atenção na placa que informa o funcionamento do sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul.

São 340 fiscais atuando para que o trânsito flua. O Presidente do IMMU Paulo Henrique Martins explica que não houve aumento no número de agentes, mas um remanejamento.

“Estamos remanejando e fazendo cobertura com horas [extras]. Nesse período a gente tem uma programação que já prevê a necessidade do aumento tanto para festas do Natal quanto para fim de ano, de modo que esse planejamento foi possível fazer e aumentar o contingente na área central”, afirmou.

O transporte público avalia semanalmente a demanda de passageiros em cada uma das linhas e o Instituto informou que, se houver necessidade, a quantidade de veículos pode aumentar.



É importante lembrar que o usuário da Zona Azul deve fazer o pagamento pela vaga por meio do monitor ou aplicativo, porque a irregularidade pode fazer com que o veículo seja guinchado, como explica o diretor de fiscalização do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) Stanley Ventilary.

“Estamos diariamente com nossa equipe de agentes de trânsito, principalmente na área central da cidade fiscalizando também esse estacionamento porque é rotativo, para que dê oportunidade com que as pessoas estacionem, porque os veículos passam o dia todo estacionado. Então a gente intensifica a fiscalização, remove esses veículos, alguns veículos realmente deixaram de pagar a Zona Azul por mais de 300 vezes e nós intensificamos justamente com o intuito de retirar esses veículos para liberar essas vagas o quanto antes”, contou.

A fiscalização será realizada das 8h às 22h nas ruas do Centro. Nas demais áreas comerciais, próximo aos shoppings centers, será das 9h às 23h. Os agentes vão monitorar o trânsito em postos fixos, em motos e viaturas.

Também haverá reforço diário de fiscalização com a presença de agentes de trânsito no bairro Alvorada, Manôa, Parque 10 e Jorge Teixeira.

Ainda assim, o comércio no Centro ainda não adotou o horário estendido na região Central e permanece fechando às 17h. A Câmara de Dirigentes Lojistas diz que deve haver uma definição na próxima segunda-feira e, ao que tudo indica, segundo a CDL, as lojas ficarão abertas até 20h, podendo fechar mais cedo se não houver movimento.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

