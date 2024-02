A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9), a Operação Nirmata, que tem como alvos empresários e agências de publicidade suspeitos de criarem um áudio faso atribuído ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), usando inteligência artificial.

O áudio em questão manipulava falas de David sobre professores que cobravam o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Agentes da PF estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão, tendo como alvos um designer, três empresas de publicidade, sócios das empresas e dois compartilhadores da “fake news”. O nome dos investigados não foi divulgado.

"Foi identificado o sistema usado, quem produziu o áudio, o local de produção e uma agência de publicidade responsável pela divulgação e propagação em plataformas digitais", informou a PF em nota.

Na operação foram apreendidas mídias computacionais, bem como os suspeitos intimados a depor na Superintendência da PF no bairro Dom Pedro, zona Centro-Sul de Manaus.

Acompanham as diligências, o Ministério Público Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas.

Mais detalhes da operação serão informados em coletiva de imprensa marcada para manhã desta sexta-feira.

Entenda

No dia 21 de dezembro de 2023, começou a ser compartilhado em grupos de WhatsApp o áudio em que David estaria, supostamente, classificando os professores da rede municipal de ensino de “vagabundos” e que “querem um dinheirinho de mão beijada”.

No dia seguinte, perito da PF atestou que o áudio é uma montagem, que utilizou diversos fragmentos de falas, possivelmente com o uso de inteligência artificial. Na ocasião, a PF informou que identificou duas pessoas envolvidas no caso.