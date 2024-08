Mais de 21 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual resgatadas, 378 outras vítimas atendidas e 34 suspeitos presos. Esses são alguns dos resultados alcançados pela operação Caminhos Seguros. A ação foi deflagrada entre os dias (02/05) a (20/05) pelas Forças de Segurança e órgãos que integram a rede de proteção de crianças de adolescentes, no Amazonas.

Durante os 18 dias de operação, foram realizadas ações educativas, preventivas e de repressão aos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades, também, contaram com a realização da Central Integrada de Fiscalização (CIF), com foco em motéis e pousadas irregulares.

A delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, ressaltou o êxito na operação que foi deflagrada na capital e interior do Amazonas.

“O Amazonas fecha essa operação que durou cerca de 20 dias com todos os órgãos fazendo a sua parte, exercendo a sua função mais uma vez. O estado só tem a ganhar com essa integração e a gente alavanca ainda mais a bandeira contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, seja informando, identificando os pontos vulneráveis e, também, verificando alguns problemas existentes nesse enfrentamento para que no ano que vem possamos nos preparar para uma operação ainda melhor”, disse a delegada.

Durante todo o período da operação, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), registrou um total de 262 Boletins de Ocorrência (BOs), teve 64 inquéritos policiais concluídos com autoria e materialidade e registrou 45 Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Exames Periciais

Para fornecer provas técnicas sobre a existência de lesões físicas, a presença de material genético do suspeito e outros vestígios que possam colaborar com o relato da vítima, o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), registrou durante a operação cerca 89 exames periciais, sendo 29 por lesão corporal e 60 por violência sexual.

Conscientização

Com o objetivo de alertar pais, responsáveis e públicos em geral, a operação também contou com a integração das equipes de psicólogos e assistentes sociais dos órgãos que integram a Rede de Proteção. Em conjunto, realizaram mais de 90 palestras em escolas e abordagens e ações de panfletagem nas principais avenidas de Manaus. No total, mais de 7 mil pessoas foram alcançadas com as atividades.