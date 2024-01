Devido à grande procura por artigos escolares e para garantir que os pais e consumidores façam aquisição de forma correta e segura, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), realiza, no período de 8 a 12 de janeiro, a operação “Aulas Seguras”. A ação é uma força-tarefa de dois setores do instituto: Qualidade e Pré-medidos, produtos embalados na ausência do consumidor.

Durante a operação serão verificados se os estabelecimentos comerciais - livrarias e papelarias de Manaus e Região Metropolitana - atendem as normas estabelecidas pela portaria nº 423 de 8 de outubro de 2021, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que regulamenta a certificação de artigos escolares.

Os materiais escolares só podem ser comercializados se apresentarem o selo de Conformidade do Inmetro, o qual garante que os produtos passaram por todos os ensaios e testes, e não oferecem riscos à segurança das crianças.