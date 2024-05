Um homem foi preso e seis trabalhadores venezuelanos foram resgatados, em condições análogas à escravidão, nesta terça-feira (14), em um galpão frigorífico, no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus. Durante a Operação Alforria, a polícia também apreendeu 20 toneladas de produtos alimentícios impróprios para consumo.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os trabalhadores estavam trancafiados no galpão, sem acesso à água potável e banheiro. No local, eles eram obrigados a adulterar produtos alimentícios impróprios que seriam revendidos clandestinamente em mercados de médio porte da capital.

“Nós recebemos essa informação da vigilância sanitária aqui do estado e, ao fazer um levantamento sobre os veículos utilizados para transportar esses alimentos, achamos esse galpão. Deflagramos a operação e, quando entramos no local, constatamos que esses venezuelanos estavam realmente em condições análogas a escravidão. Não havia banheiro, nem água potável. Eles ficavam ali junto com animais, cachorros”, elucidou.

Conforme o delegado, além do resgate e da apreensão dos alimentos impróprios, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) também prendeu o gerente do local em flagrante e apreendeu um caminhão frigorífico e um outro veículo, utilizados para transportar os produtos adulterados.

“Esse homem foi preso e responderá pelos delitos cometidos. Ele já está à disposição da Justiça. Esses venezuelanos nem sabiam que estavam cometendo um crime. Alguns foram cooptados na Venezuela, trazidos para cá. Eles estavam vivendo em condições deploráveis”, afirmou.

O titular do 1º DIP esclareceu que os alimentos apreendidos serão descartados.