Ninguém da delegação do Galo se feriu, porém o vidro de uma das janelas do veículo foi quebrado

Curitiba – Os momentos que antecederam a decisão da Copa do Brasil tiveram uma cena lamentável. O ônibus que transportava os jogadores do Atletico-MG à Arena da Baixada, em Curitiba, foi apedrejado por torcedores do Athletico-PR.

Foto: Divulgação / Lance

Mais cedo, uma caravana que levava torcedores do Atlético-MG de Belo Horizonte em direção à Curitiba também foi alvo de pedras e dois tiros. Vale destacar que nenhum torcedor se feriu na ocorrência.

