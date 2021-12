Avalie o post

Nesta sexta-feira (3), a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, disse durante conversa com jornalistas, que a variante ômicron do coronavírus é “muito transmissível”.

No entanto, ela afirmou também que as pessoas não devem “entrar em pânico” e que o mundo está mais bem preparado com as vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia.

Em Genebra, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier disse que até o momento não há registro de mortes ligadas à variante. Mas ele reconheceu, que ainda é cedo para tirar conclusões e que muitos países aumentaram a realização de testes para detectar a presença da nova variante.

A OMS pediu aos países que aumentem a capacidade de seus serviços de saúde e vacinem sua população para combater o aumento de casos provocados ​​pela variante ômicron.

Fonte: OMS

Fotos: Divulgação





Fonte