A obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos está 50% concluída. A informação foi confirmada, nessa quarta-feira, 25, pelo presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Sérgio Litaiff Filho, durante visita técnica no município. A cidade é um dos principais destinos de pesca esportiva em rio no Brasil, recebendo cerca de 10 mil turistas por temporada, que ocorre entre setembro e março.

Com investimento de R$ 1.390.804,60 oriundo de emenda parlamentar, via Ministério do Turismo (MTur), com contrapartida do Governo do Amazonas no valor de R$ 27.816,09, o novo terminal de passageiros terá o dobro do tamanho em relação à estrutura anterior. De acordo com Litaiff, a fase de infraestrutura foi concluída, e as equipes avançam na execução da superestrutura da obra.

O projeto contempla a ampliação dos saguões de embarque e desembarque, e hall de passageiros, a revitalização de toda a instalação elétrica, sanitária e hidráulica, além da instalação de lojas de conveniência, salas de comando de voo e salas para as operadoras de voo, além de novos banheiros. Também será ampliado o sistema de drenagem e modernizada a área de check-in. A área total do terminal sairá de pouco mais de 200 m² para quase 400 m², com mais segurança e conforto aos passageiros.

A estrutura do novo terminal é adaptada para Pessoas com Deficiência (PcD), e terá sinalização de segurança e reforço no sistema de combate a incêndio.

Pesca esportiva

Um levantamento da Amazonastur sobre a pesca esportiva na calha do Rio Negro, realizado entre 2018 e 2019, mostra que o município de Barcelos é responsável por 90% das operações na região. A região compreende os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira e, segundo o levantamento, gera um faturamento estimado em mais de R$ 67 milhões.

