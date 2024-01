As obras de construção do Mirante Lúcia Almeida, na Avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico de Manaus entra numa segunda fase de concretagem da varanda principal da estrutura, que integra o programa “Nosso Centro”, da Prefeitura de Manaus.

A concretagem da estrutura, com 10 metros de altura, vai permitir a construção de um dos pontos mais instagramáveis no futuro ponto turístico da capital, que ficará flutuando sobre o Rio Negro na temporada de cheia na Amazônia. As obras tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

No antigo prédio, antes desocupado e que servia de depósito, hoje acontecem os serviços de instalação do forro de madeira, do corrimão da escada metálica e dos vidros na fachada, além de infraestrutura de cabos de lógica e reforço da estrutura da laje da varanda. No entorno, operários trabalham nos assentamentos da sarjeta e da pedra São Thomé nas calçadas.

O programa de reabilitação da prefeitura fez a desapropriação de seis imóveis que estavam abandonados no local. O antigo prédio que funcionou como sede da extinta Companhia Energética do Amazonas (Ceam) será o primeiro espaço público vertical da cidade, dentro da revitalização do Centro promovida pela gestão do prefeito David Almeida.

“A prefeitura, com coordenação e projetos do Implurb, está desenvolvendo essa importante ação para a reabilitação do Centro de Manaus. São obras de infraestrutura, obras de resgate cultural, de recuperação de edificações, e que envolvem um circuito estruturado e sistematizado de intervenções que poderão e darão um novo patamar para o programa ‘Nosso Centro’, que já está em execução”, disse o diretor-presidente do instituto, engenheiro Carlos Valente.

Espaços

No Casarão Thiago de Mello, na rua Bernardo Ramos, os serviços se concentram nas pinturas das paredes internas, instalações de ferragens e de luminárias e rejuntes.

O casarão tem mais de 352 metros quadrados, e é uma edificação histórica datada de 1908. O imóvel é classificado como uma unidade de interesse de preservação de segundo grau, de acordo com decreto municipal 7.176/2004.

O “Nosso Centro” ainda tem mais outras duas obras neste conjunto, o Largo de São Sebastião, que está sendo criado no território, com mais de dois mil metros quadrados; e o Píer Turístico, uma estrutura inédita para Manaus, que está em construção em um estaleiro da cidade e vai compor o Mirante Lúcia Almeida. O píer será uma estrutura gigante de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e de pacotes fluviais no Centro e entorno.

O post Obras do Mirante Lúcia Almeida avança com concretagem da varanda apareceu primeiro em Portal Você Online.