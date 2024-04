As obras de contenção de uma erosão de 30 metros que se formou na rua Hibisco, no Distrito Industrial, zona Leste, chegam à fase final, nesta segunda-feira (8).

As equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atuam na implantação da drenagem profunda, no plantio de grama no talude e na reconstrução de calçada, sarjeta e meio-fio.

Cerca de 15 trabalhadores executam os serviços. Passando pelo trecho, Arismar Carvalho, de 45 anos, conta que já percebe a diferença no lugar. “Antes, essa área estava muito feia, era um abismo, com risco até de cair um carro. Agora está bonita, está com grama. A equipe está trabalhando de forma rápida e eu só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras, Renato Junior, porque eles vieram aqui para ver a situação e resolver o problema”, relata.

A erosão de 30 metros de profundidade foi sinalizada e isolada no início da obra e recebeu os serviços de limpeza dos entulhos e do reaterro. A meta é entregar a via reestruturada e com segurança à população.

“Esse serviço teve de ser adiantado devido às fortes chuvas, que agravaram a situação de algumas áreas de risco. Diante disso, o prefeito David Almeida determina celeridade e atuamos de forma estratégica com as equipes divididas em várias frentes”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

O post Obra para conter erosão na rua Hibisco é finalizada apareceu primeiro em Portal Você Online.