O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (21-07), a viabilização de aproximadamente 5 milhões de reais para o município, com a finalidade de melhorar a infraestrutura urbana, na construção de calçadas, meio fio e sarjetas nas ruas da cidade.

A verba também poderá ser utilizada na pavimentação, recuperação e recapeamento das vias públicas dos bairros.

"Um dia publicamos este mesmo modelo de tela, pra anunciarmos a orla da cidade, e as cassandras da oposição previram o pior. O mesmo aconteceu com nosso porto. O fato é que nossa gestão marca mais um golaço a serviço de Barcelos, para infelicidade dos oportunistas que, travestidos de renovadores, querem arrastar nossa cidade de volta ao passado. Eu declaro e sentencio, NÃO CONSEGUIRÃO! Barcelos é de todos nós, não daquela minoria do atraso. Agradecemos, de novo, ao Senador da República, EDUARDO BRAGA, por mais esta vitória, que nos brindou com mais uma emenda extra. E o trabalho continua." Finalizou o Prefeito Edson Mendes.