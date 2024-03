A Páscoa é um momento muito aguardado pelas famílias, que se reúnem para celebrar a vida e renovar o espírito. A data é também marcada por mesas fartas e muito chocolate, não somente no domingo de Páscoa, mas durante as comemorações que se estendem durante a semana, no trabalho, com amigos e familiares.

Manter uma boa alimentação no período é difícil, mas é perfeitamente possível, garante a nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Daíse Cunha.

Com o intuito de evitar excessos que possam afetar a saúde e garantir um equilíbrio nutricional adequado, ela compartilha dicas importantes para manter uma boa alimentação durante as festividades.

Técnica em Alimentação e Nutrição da SES-AM, Daíse Cunha ressalta que, na Páscoa, é muito comum o consumo muitas vezes exagerado de frituras e diversos tipos de chocolates, o que pode ser prejudicial à saúde.

A maioria das receitas de sobremesas, neste período, envolvem o chocolate como ingrediente. Por isso, ela orienta substituir o chocolate ao leite por um meio amargo ou com mais de 70% de cacau, o que torna o prato um pouco mais saudável.

Além disso, Daíse Cunha indica usar creme de leite light ou zero gordura e fazer sobremesas que tenham fontes de fibra na receita, com o uso de castanha, chia, farinha de linhaça ou aveia.

Controle

“Para controlar a ingestão excessiva de doces, consuma pequenas quantidades, priorizando sempre os chocolates meio amargo ou amargo. Não precisa deixar de comer, pois é um alimento que favorece a produção de endorfinas, hormônios que atuam no nosso bem-estar, bom humor e são protetores cardiovasculares”, explicou.

É recomendado, também, evitar o chocolate branco, diz ela, por concentrar mais gordura e não oferecer nenhum benefício para a saúde, bem como incluir frutas da nossa região nas sobremesas.

Ainda de acordo com a nutricionista, os pratos salgados mais indicados são os cozidos, grelhados ou feitos ao forno, sempre acompanhados de uma salada, mantendo o equilíbrio de carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis.

A especialista lembra que o período pode ser aproveitado, desde que, ao final, a rotina saudável seja retomada. “Pode consumir, sim, um pouco mais de doces, nas confraternizações entre amigos, no trabalho, na família, sem nenhum problema. Mas depois, é voltar para a rotina saudável, ter sempre uma fonte de fibras e vegetais na alimentação, não esquecendo de se manter bem hidratado”, conclui.

O post Nutricionista da SES dá dicas para boa alimentação na Páscoa apareceu primeiro em Portal Você Online.