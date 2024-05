O governador Wilson Lima iniciou, nesta segunda-feira (20/05), a entrega de novos tomógrafos para hospitais e prontos-socorros da rede estadual de saúde. Referência em neurotrauma, ou seja, lesões no cérebro e coluna, o Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) Zona Leste, o “Joãozinho”, vai contar com um equipamento que possibilitará diagnósticos com imagens detalhadas do corpo do paciente.

O governador anunciou que, nos próximos dias, outros dois tomógrafos chegarão ao Hospital e Pronto-Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado, zona leste, e ao Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte. O objetivo é ampliar a oferta de serviços e fortalecer ainda mais a rede pública de saúde.

“Estamos entregando aqui um tomógrafo pelo qual os profissionais dessa unidade ansiavam. Dá mesma forma que estamos entregando outro tomógrafo para o João Lúcio e também ao hospital Francisca Mendes“, destacou Wilson Lima.

Somente no HPSC Zona Leste, o tomógrafo deve realizar, em média, mais de 440 tomografias por mês, contemplando a demanda da unidade. Anteriormente as tomografias solicitadas na unidade, em geral, eram feitas no HPS Dr. João Lúcio, anexo ao Joãozinho.

A entrega dos novos e modernos equipamentos às unidades administradas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforçam o compromisso da gestão com a qualidade de atendimentos de urgência e emergência de média e alta complexidade no Estado.

“O Hospital da Zona Leste é uma referência em hospital de neurocirurgia, e ter o tomógrafo aqui traz maior agilidade no atendimento, maior qualidade na precisão diagnóstica. Então é mais qualidade na assistência e a resolutividade cada vez maior em uma única unidade”, afirmou a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud.

Com os três novos tomógrafos, a rede pública estadual de Saúde passa a ter 13 equipamentos do tipo em unidades fixas, além de um em unidades móveis, contemplando a cobertura da demanda atual.

HPSC Zona Leste

Em funcionamento há 23 anos, o Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste oferece atendimento em diversas especialidades como pediatria, cirurgia geral pediátrica, neurocirurgia, ortopedia, medicina intensiva, entre outros.

O hospital atende cerca de 300 pacientes por dia. A unidade possui 99 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e conta com laboratório de radiologia, ultrassonografia e serviço de oftalmologia.

O hospital passa a ter o moderno equipamento para identificar de forma mais rápida traumas no corpo infantil, melhorando a qualidade da assistência cirúrgica e o diagnóstico em tempo hábil.

“Hoje, nós atendemos em torno de 15 a 20 crianças com necessidade de tomografia e, anteriormente, fazíamos o deslocamento para os hospitais João Lúcio ou Francisca Mendes. Mas agora a criança atendida aqui já faz o exame e a gente agiliza o diagnóstico dela e a saída do hospital”, disse a diretora do Joãozinho, Alessandra Santos.

Leitos

Em dezembro de 2023, o governador entregou 15 novos leitos de observação e seis leitos revitalizados de enfermaria ao HSPC Joãozinho. Com a ampliação, o número de leitos subiu para 104, melhorando o atendimento e a demanda de pacientes que necessitam de internação.