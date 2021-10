5/5 - (7 votes)

Assassinato em Novo Airão tem desdobramento policial. Na foto, o momento em que o corpo de “Sequela”, que teria participado do crime, chegou à sede municipal.

A polícia já sabe quais foram os autores do latrocínio, roubo seguido de morte, na região do rio Apuaú, a cerca de uma hora, em lancha rápida, da cidade de Novo Airão. Foi lá que, sexta-feira (15/10), a dupla Roberto José e Elias Araújo foi atacada. Roberto escapou pulando no rio e ainda viu o parceiro ser degolado. M.A.M., vulgo Negão, e o indivíduo conhecido apenas como Leo, ambos com antecedentes de tráfico, foram presos como suspeitos do latrocínio. V.L.O., vulgo Sequela, também envolvido com tráfico, foi encontrado morto na comunidade Jerusalém. Ele também teria participado do crime.

As prisões, efetuadas com ordens judiciais, indicam que o crime está desvendado. Tudo leva a crer que traficantes que atuam no Município efetuaram o latrocínio, degolando o empresário Elias.

O patrulhamento, que é feito pela Polícia Militar, teve diligências nos rios Apuaú e Aruaú, além de comunidades próximas. É tempo da pesca esportiva do tucunaré e esses dois rios estão entre os mais procurados.

Na hora das prisões, Negão tinha uma arma caseira em casa e Leo, arma, dinheiro e entorpecente.

Motor recuperado

O motor 30hp e o tanque, que pertenciam a Elias Araújo, roubados no latrocínio em que ele foi vítima, foram encontrados em embarcação abordada pelos policiais. Os ocupantes pularam na água e escaparam.

O corpo de “Sequela” foi encontrado por volta das 12h deste domingo (24/10) por moradores da comunidade Jerusalém. Foi levado para Novo Airão e entregue às autoridades competentes. A suspeita é de que tenha sido assassinado como “queima de arquivo”.

Material Apreendido

As abordagens policiais resultaram em várias apreensões: 58 trouxinhas de maconha do tipo skunk, uma porção com cerca de 150 gramas e outra com 300 gramas; balança de precisão; R$ 458 em espécie; um motor de popa 9 HP, tipo rabeta, marca Honda; um motor de popa 9 HP tipo rabeta, marca Toyama; um bote de alumínio; um canoão de madeira; duas armas de fogo (de fabricação caseira), calibres 32 e 12.

O motor de 30hp de Elias é da marca Mercury e o tanque Quicksilver. A PM estima que o prejuízo imposto ao crime na região do Apuaú e Aruaú tenha sido de R$ 42 mil.