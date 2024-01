A Prefeitura de Manaus alerta os aprovados no concurso de Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nomeados e convocados no último mês de dezembro, para que realizem os procedimentos admissionais até 17/1, data final do prazo de posse. O processo para o ato de investidura inclui a realização de cadastro on-line e exames de saúde, além da apresentação na sede da secretaria.

Dos 500 convocados, aprovados nos cargos previstos nos editais 001, 002 e 003 de 2021 do concurso público, 314 iniciaram o processo de posse até a sexta-feira, 5/1. Nesse total se incluem 292 dos 473 convocados do Edital 002 – Especialista em Saúde e Assistente em Saúde; três dos sete chamados do Edital 001 – Médico - Especialista em Saúde; e 19 dos 20 convocados do Edital 003 – Assistente em Saúde - Condutor de Motolância e Condutor de Ambulância.

O chamamento de dezembro inclui aprovados nos cargos de médico, assistente em administração, programador de computador, administrador geral, advogado, enfermeiro epidemiologista, estatístico, farmacêutico geral, fiscal de saúde médico, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Com o chamamento de dezembro, o número de aprovados nomeados pelo município chegou a 1.788, correspondendo a 90% dos 2.001 profissionais classificados dentro do número de vagas do certame. Os editais de nomeação e convocação foram publicados nas edições nº 5.727 e 5.728, de 18 e 19/12, do Diário Oficial do Município (DOM), respectivamente, disponíveis nos links bit.ly/Nomeação18dez2023 e bit.ly/Convocação19Dez2023 .

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salém, orienta os aprovados que ainda não iniciaram os procedimentos pré-admissionais a agilizar as pendências de documentação e avaliações de saúde para serem investidos em seus cargos e iniciarem exercício dentro dos prazos previstos nos editais.

“Não deixem tudo para o último dia para evitar eventuais dificuldades na conferência dos documentos e exames requeridos. Atentem para que os documentos digitalizados tenham boa qualidade, incluindo frente e verso, quando necessário, por exemplo”, recomenda.

Nagib salienta que a integração de novos servidores, por meio do concurso público, faz parte da estratégia da atual gestão municipal para ampliar e aprimorar os serviços ofertados à população na rede básica. Ele assinala que Manaus já é destaque na saúde básica no país, figurando há dois anos no primeiro lugar entre as capitais no programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde.

“E vamos avançar mais e mais na ampliação da cobertura da atenção básica e melhoria dos atendimentos e serviços prestados ao público, evoluindo com a atuação dos novos profissionais nas nossas unidades de gestão e assistência em saúde”, aponta.

Um desses novos profissionais é Jefferson Castilho Moraes, de 33 anos, que se apresentou na sede da Semsa na última semana, para a investidura no cargo de enfermeiro geral. Natural de Santarém (PA), ele conta que se preparou por mais de um ano para o concurso em Manaus, e hoje, após a aprovação e a convocação, expressa boas expectativas para o trabalho na rede básica de saúde em Manaus.

“É uma sensação muito boa assumir um cargo que a gente já vinha almejando, ainda mais podendo assegurar uma estabilidade. E a gente fica já ansioso para começar a trabalhar, acredito que vai ser uma boa experiência, de muito aprendizado”, afirma.

Procedimentos

De acordo com o edital publicado no DOM, os convocados devem inicialmente acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e efetuar o cadastro on-line dos documentos requeridos no processo de admissão, listados no Anexo 2 do chamamento.

A listagem inclui documentos de identificação; certidões negativas de antecedentes criminais estadual e federal; comprovantes de escolaridade, conforme as exigências do cargo; registro no conselho profissional com comprovante de quitação da anuidade; comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo; entre outros.

Após o cadastro on-line, os profissionais devem comparecer no auditório Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, munidos do documento de identidade e CPF. Na recepção na secretaria, eles serão orientados quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

Concurso

As 2.001 vagas ofertadas no concurso público da Semsa foram distribuídas em três editais, sendo 124 do Edital nº 01/2022, para cargos de médico especialista em saúde; 1.822 do Edital nº 02/2022, para cargos diversos de especialista e assistente em saúde, de níveis médio, médio técnico e superior; e 55 do Edital nº 03/2022, para cargos de assistente em saúde, condutores de motolância e condutores de ambulância, de nível médio.

Mais da metade dos aprovados no certame, realizado nos meses de abril e junho de 2022, já tomaram posse em seus cargos e estão atualmente em atividade nas unidades da Semsa.