A pesquisa tem o apoio da Fapeam e busca produzir insumos para serem aplicados em ambientes hospitalares, como maçanetas, corrimãos, revestimento para superfícies de mesas, cadeiras, entre outros objetos que várias pessoas tem contato, uma forma de neutralizar a permanência do vírus. A iniciativa é coordenada pelo doutor em Engenharia Química, José Costa de Macedo Neto, da UEA – Universidade do Estado do Amazonas.

O estudo “Desenvolvimento de materiais nanocompósitos com resistência à Covid-19” tem o objetivo de desenvolver a produção de materiais que apresentem resistência ao vírus, e assim reduzir os impactos do coronavírus sobre a sociedade amazonense.



Na pesquisa estão sendo utilizados os pets reciclados, com eles será feita a preparação do material por meio de moinhos. Outra parte é a produção de filamentos para impressão 3D, feitos de nanocompósitos poliméricos para a produção de objetos com resistência ao vírus. Nas duas formas de produção dos materiais propostos pelo projeto, é realizado um planejamento experimental estatístico para que o resultado seja o mais eficaz possível.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Érico Xavier/Fapeam

