O ator e apresentador, ex de Mariah Carey, revelou detalhes sobre o diagnóstico de tumor no cérebro que o bebê recebeu

EUA – Nick Cannon e Alyssa Scott perderam o filho Zen, de apenas 5 meses, vítima de um tumor no cérebro no início de dezembro,.

Em entrevista para a revista People, o ator e apresentador abriu o coração sobre a morte repentina. Ele revelou que Alyssa, que é modelo e filantropa, percebeu dias após o nascimento que a respiração do bebê parecia irregular.

“Parecia que ele tinha líquido nos pulmões, como uma sinusite ou algo do tipo. [Os médicos] não pensaram que seria nada muito preocupante”, explicou o ex-marido de Mariah Carey.

Algumas semanas depois, o médico da família percebeu que a cabeça de Zen tinha crescido um pouco mais que o normal e rápido demais.

Depois do diagnóstico de tumor, o casal passou a buscar possíveis tratamentos para o filho, que chegou a passar por um procedimento.

Após conversarem com médicos, o casal tomou a difícil decisão de não buscar tratamentos invasivos para o bebê e focar apenas em deixar com que ele fosse o mais feliz possível, seja por quanto tempo fosse.

“Nós poderíamos ter entrado naquela realidade em que ele viveria no hospital, conectado aos aparelhos, pelo resto da vida. Para alguém que lidou com quimioterapia, eu sei o quanto dói. Ver isso acontecer com um bebê de 2 meses, eu não queria isso, não queria que ele sofresse”, desabafou Cannon ao falar sobre seu tratamento contra o Lúpus.

“A cada mês nós celebrávamos o aniversário dele, vendo como uma vitória a cada momento em que ele ainda estava com a gente”, contou o artista.

Em novembro as coisas pioraram: “Você conseguia ver que ele estava com dificuldade, ele buscava ar. Nós acordávamos e ele não estava respirando por 5 a 10 segundos, e aí ele soltava um grande suspiro. Foi a coisa mais assustador que eu já vivi”.

“Tivemos um tempo curto com um anjo de verdade. Meu coração está despedaçado. Eu queria ter feito mais, passado mais tempo com ele, tirado mais fotos. Queria ter abraçado ele mais tempo”, lamenta Cannon.

Cannon tem outros cinco filhos: os gêmeos Zion e Zillion, de 5 meses, com Abby De La Rosa, Powerful Queen, de 11 meses, e Golden, de 4 anos, que ele teve com Brittany Bell, além dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 10 anos, fruto de sua relação com Mariah Carey.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

