Jogador dedicou à artista os dois gols que marcou na partida contra o Bordeaux, neste sábado (6)

Paris – Neymar deixou sua homenagem a Marília Mendonça após marcar dois gols pelo Paris Saint Germain (PSG) contra o Bordeaux, no Campeonato Francês, neste sábado (6). O jogador abriu o placar e mostrou uma camiseta por baixo do uniforme, com os dizeres: “Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. RIP”, sigla que, em português, significa “descanse em paz”. As informações são do site Vagalume.

Ao final do jogo, o atleta postou a foto mostrando a camiseta e acrescentou: “Marília Mendonça, 2 gols pra você do seu eterno fã”, completando a legenda com um emoji de coração e outro de tristeza.

Neymar já havia lamentado a morte da artista nas redes sociais. Ao saber da notícia, o jogador escreveu: “Me recuso acreditar, me recuso”.

“Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo”, acrescentou ele. O atleta também postou um vídeo no qual aparece no palco abraçando Marília Mendonça, bastante emocionado, quando a cantora cantou de surpresa em sua festa de aniversário, em 2017.







