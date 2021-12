Avalie o post

‘Neymar: O Caos Perfeito’ será lançado no dia 25 de janeiro e abordará vida do craque da seleção brasileira além das quatro linhas

São Paulo – Neymar vai ter um documentário na Netflix, que será lançado no dia 25 de janeiro, contando sobre a sua vida dentro e fora dos campos. Neymar: O Caos Perfeito é uma série dividida em três partes que mostra o lado pessoal do astro, acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no Barcelona e a montanha-russa com a seleção brasileira e atuando pelo Paris Saint-Germain.

‘Neymar: O Caos Perfeito’ será lançado pela Netflix em janeiro de 2022. Filme conta detalhes da vida do craque brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Dirigida por David Charles Rodrigues, o documentário também apresenta a máquina de marketing por trás do atleta, comandada pelo seu pai. A série traz entrevistas com astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé, David Beckham, e outros grandes jogadores. Todos eles analisam o lugar de Neymar na história do futebol. Em 2022, ele vai para a sua terceira Copa do Mundo, mas ainda não conseguiu levar o Brasil ao lugar mais alto do torneio.

Em sua conta no Instagram, Neymar comemorou o lançamento do seu documentário. “Hoje é um dia muito especial pra mim e acredito também que para todos os que estiveram comigo nesta longa jornada desde que comecei no futebol. A @netflix anuncia hoje o lançamento de “Neymar: O Caos Perfeito”, que estará disponível na plataforma a partir de 25 de janeiro. Minha história toda, dentro e fora do campo, com muitos bastidores, depoimentos, gestão de carreira e muito mais. Ansioso é pouco! Obrigado @kingjames e @mavcarter pela produção e @davidas pela direção e condução”.

Esse é o segundo documentário sobre o craque brasileiro lançado anunciado neste ano. Em novembro, a NR Sports, empresa que gerencia a imagem do jogador, lançou o filme Por dentro da História. Não há dúvidas de que há muito interesse pela vida do jogador. Suas contas nas redes sociais movimentam boa parte do planeta. Só no Instagram, ele tem 166 milhões de seguidores. O jogador tem se dedicado em duas frentes não é de hoje. Ele tenta ser relevante no PSG jogando futebol, e também na seleção brasileira, e também assume projetos pessoais fora das quatro linhas.

Atualmente, Neymar se recupera de lesão sofrida no dia 29 de novembro. Na partida contra o Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês, o astro brasileiro pisou em falso no chão e acabou virando o tornozelo esquerdo. Ele sofreu uma lesão ligamentar e está em processo de tratamento, sem data para retorno. O PSG vai encarar o Real Madrid na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogos serão em fevereiro. Espera-se que até lá ele já esteja recuperado.

