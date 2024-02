Craque brasileiro comemorou o aniversário em Mangaratiba, Rio de Janeiro.

Neymar completa 32 anos nesta segunda-feira (5). E a comemoração do aniversário aconteceu um dia antes, no domingo (4), em Mangaratiba, cidade a 105 quilômetros da capital carioca, na costa verde do Rio de Janeiro.

A festa foi privada, em uma mansão. O craque brasileiro recebeu amigos e familiares no evento que contou com a presença de Virgínia Fonseca e família. A influencer e nova apresentadora do SBT, que mora em Goiânia, está com o marido, Zé Felipe, as filhas, Maria Flor e Maria Alice, e a mãe, Margareth Serrão, na casa do comentarista e ídolo do Corinthians, Emerson Sheik, em Mangaratiba.

Neymar apostou em um look formado por um conjunto branco com flores coloridas bordadas e um tênis amarelo, da grife Louis Vuitton.

Jota Amancio, amigo de Neymar, postou nas redes sociais uma foto ao lado do craque e de Negrete, influenciador e humorista, que é amigo de ambos.

