O navio norueguês MS Viking Sea chegou a Manaus nesta terça-feira, 30/1. O cruzeiro, que saiu de San Juan (capital de Porto Rico), é o segundo a ancorar no Porto de Manaus, após a liberação das ancoragens para embarcações deste porte, trazendo 928 turistas e 465 tripulantes. Pelo menos 95% são turistas norte-americanos.

A Prefeitura de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está nos CATs do Porto de Manaus e do Pavilhão Universal, localizado em frente à Praça Tenreiro Aranha, recebendo os turistas, além de realizar pesquisa de satisfação e entrega de informativos sobre a cidade de Manaus.

O diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, destacou a movimentação financeira para Manaus, por meio desses turistas, e a importância de aumentar o fluxo turístico na capital amazonense.

“Manaus se torna cada vez mais um dos destinos turísticos mais procurados e os turistas de outros países geram um fluxo financeiro muito grande para a cidade. Então, estamos preparados para receber esses turistas que geram muita receita e, consequentemente, fomentam o turismo na Amazônia”, explica Rodrigues.

Os passageiros do Viking Sea permanecem na cidade até esta quarta-feira, 31/01, quando sairão de Manaus em voo charter; no mesmo dia, chegarão em terras manauaras, também em voo charter, mais 800 turistas vindos de Miami. Eles embarcarão no navio, com previsão de saída às 14h de quinta-feira, 1º de fevereiro, seguindo para Parintins.

A passagem do navio por Manaus vai gerar uma receita estimada em R$ 8 milhões. A temporada de cruzeiros 2023/2024 se estenderá até o mês de abril.