Isabelle desabafou com Davi sobre sua relação com Matteus no BBB 24, na tarde deste sábado (30). A manauara descartou viver um affair com o gaúcho no reality.

Na conversa, a cunhã-poranga do Garantido se disse preocupada por estar dando a entender que poderia se relacionar com Matteus, após brincadeiras de outros brothers.

Isabelle: “Como foram falando tanto, eu comecei a imaginar. Falei: ‘Será?’. Comecei a ficar confusa. Só que já tenho uma opinião na minha cabeça de que não aconteceria”.

Davi: “Agora quero que você me traga essa opinião”.

Isabelle: “Não aconteceria nada”.

Davi: “Não aconteceria e não vai acontecer?”.

Isabelle: “Não, não vai acontecer. Eu começo a brincar, mas na minha consciência, equilibrada e alinhada comigo mesma, eu sei do meu propósito aqui e não tem como”.

A sister disse que vem pensando muito em uma pessoa da sua vida fora da casa.