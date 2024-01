O governador Wilson Lima cumpre agenda na China, a partir desta quarta-feira (10), com o objetivo de ampliar os investimentos de origem asiática no Polo Industrial do estado, que hoje conta com nove empresas chinesas ou que contam com investimentos de companhias do país asiático e geram mais de cinco mil empregos no Amazonas.

Entre os compromissos do governador no país, estão encontros com investidores, dirigentes da fabricante de veículos elétricos BYD e da multinacional chinesa de eletrônicos TCL, incluindo visita às linhas de produção na cidade de Shenzhen.

Nesta quarta-feira, o governador do Amazonas participou do “Brazil China Meeting”, um evento realizado pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais - e pelos jornais Valor Econômico e O Globo, que reúne as principais lideranças e investidores dos dois países.

Durante o evento, Wilson Lima apresentou programas de desenvolvimento sustentável realizados pelo Governo do Amazonas e destacou a importância do Polo Industrial de Manaus, onde nove empresas chinesas ou que contam com investimento chinês estão instaladas atualmente, gerando aproximadamente 5,2 mil empregos diretos.

“A China é um investidor importante, principalmente no estado do Amazonas. Nós temos nove empresas chinesas que estão instaladas no nosso Polo Industrial, que geram renda, que geram oportunidades e que desse encontro aqui a gente possa levar alguns compromissos. Algumas empresas mencionaram a questão da preservação e mencionaram especificamente o estado do Amazonas. Então, estou muito otimista com o resultado dessa agenda na China”, destacou o governador Wilson Lima.

Empresas chinesas no PIM

A presença de empresas chinesas na Zona Franca de Manaus vem desde a década de 1970 e cresce a cada década. Entre elas, estão Gree, TPV, Wasion, Todaytec, Nansen, I-Sheng, Hikvision, Futura e Semp TCL, voltados a produção em segmento como o de eletroeletrônicos (ar-condicionado, televisores, câmeras de circuito de segurança, placas, fios e cabos e outros).

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que monitora a movimentação na Zona Franca, a empresa chinesa do setor fotovoltaico Livoltek está em processo de implantação após ter o projeto aprovado na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Nela são produzidos itens do segmento de energia solar e a previsão é gerar mais de 400 novos empregos.

Oportunidades

Tanto nas reuniões com investidores quanto no encontro promovido pelo Lide, que seguem até o fim da semana, o governador Wilson Lima destaca oportunidades de investimentos no Amazonas.

Nos encontros o governador também vai apresentar programas de sustentabilidade realizados pelo Governo do Amazonas, como o Guardiões da Floresta, que beneficia mais de 8,2 mil famílias de Unidades de Conservação; o Escola da Floresta, que une educação, sustentabilidade e tecnologia; o Água Boa, que leva água potável para comunidades do interior sem acesso à água tratada; e o Fundo Amazonas 2030, com a oferta de crédito de carbono para alcançar o desmatamento líquido zero em seis anos.

Brazil China Meeting

O encontro reúne cerca de 100 participantes, entre presidentes de grandes empresas, CEOs, investidores e conferencistas da China e do Brasil, marcando o início das comemorações dos 50 anos das relações bilaterais entre os dois países.

Durante o evento, acontecem discussões sobre as relações econômicas e comerciais e os investimentos nos setores de energias renováveis, tecnologia, indústria automobilística, mobilidade, infraestrutura, agronegócio e ESG (práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa).

A programação do evento conta com sete painéis temáticos nos quais serão tratados temas ligados ao agronegócio, mineração e commodities, tecnologia, indústria automobilística e autopeças, infraestrutura e mobilidade, energias renováveis e investimentos no Brasil.