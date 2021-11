Avalie o post

O Robô da Amazônia e o Sapão da Terra Preta fazem a final do Amazonense nesta quarta-feira (17), às 15h, na Arena da Amazônia

Manaus – Com ataques poderosos e defesas firmes, Manauara EC e Operário fazem nesta quarta-feira (17), às 15h, na Arena da Amazônia, a final da Série B do Amazonense. Com acesso à elite do futebol do Estado na próxima temporada, o Robô da Amazônia e o Sapão da Terra Preta querem erguer a taça para coroar as ótimas campanhas no torneio.

(Foto: João Normando / FAF)

Recém fundado, o Manauara EC tem o melhor ataque do torneio, com 28 gols marcados, sendo a metade deles somente nas semifinais contra o Tarumã. Além disso, o Robô tem a defesa menos vazada da Série B, com apenas dois gols tomados.

Do outro lado, o Operário representa o futebol do interior do Amazonas. Fundado há 39 anos em Manacapuru, no bairro da Terra Preta, o time comandado dentro das quatro linhas pelo veterano meia Marcelinho vem embalado após passar pelo Atlético-AM

No único confronto dos times nesta Série B acabou em 0 a 0, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Quem vencer o duelo de hoje leva a taça. Quem vencer o duelo de hoje leva a taça. Vale lembrar que o Sapão já conquistou a Série B em duas oportunidades, em 2010 e 2014.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte