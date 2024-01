Uma novo mutirão de consultas e exames com especialistas em Manaus deve atender mais 4 mil pessoas em janeiro, segundo o secretário de Estado de Saúde do Amazonas (Ses), Anoar Samad.

De acordo com o secretário, a ação de intensificação de consultas e exames com especialistas vai acontecer entre os dias 17 e 18 de janeiro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

Serão ofertados mais de mil atendimentos na realização desses exames, destinados aos pacientes que já possuem solicitação e aguardam autorização através do Sisreg.

Além de exames, também está sendo ofertado consultas em oito especialidades, como: ortopedia, urologia, endocrinologia, neurologia, pneumologia, gastroenterologia, proctologia e cardiologia que totalizam em mais de 3 mil atendimentos, também destinados aos pacientes que possuem solicitação de consultas no sistema de regulação.

Para a paciente do Sisreg, Maria de Almeida esse mutirão de consultas é importante, pois acelera o atendimento de várias especialidades em um só local. “Vim de Rio Preto da Eva para consulta de endocrinologia e ortopedia. Só tenho a agradecer”, frisou.

