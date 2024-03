Começa nesta quinta-feira (28) a temporada 2024 do musical “Paixão Pela Vida”. Realizado pela Igreja Presbiteriana de Manaus, o espetáculo tem patrocínio da Atem Distribuidora e da Refinaria da Amazônia (Ream) e terá apresentações até o próximo domingo (31/03), sempre às 19h.

Tradicional em Manaus há mais de quatro décadas, o musical acontece na sede Pedras Vivas da Igreja Presbiteriana, localizada na avenida Pedro Teixeira, 2650, bairro Chapada, na zona centro-oeste, em frente ao Arena Mall.

O “Paixão Pela Vida” é considerado o maior musical de Páscoa da região Norte do país e todas as cenas são interpretadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras). O espetáculo faz parte do calendário cultural da cidade estabelecido pela Lei municipal nº 2.629, de 03 de julho de 2020.

Além do incentivo ao espetáculo cultural, o Grupo Atem diversificou o portfólio de patrocínios este ano, com projetos esportivos e educacionais. A lista é composta pela equipe automobilística Just Motors Racing, o Amazonas Futebol Clube, o atleta Danilo Campos e a delegação de estudantes da escola da Polícia Militar na Olimpíada Internacional de Matemática.

“É gratificante para o Grupo Atem apoiar essas iniciativas que tanto valorizam nossos talentos, promovendo a cultura, o esporte e a educação. Por todo o poder de transformação que elas representam, seja do ponto de vista social, seja na economia”, destacou a Diretora de Marketing, Comunicação e ASG da Atem, Paula Vieira.

O ESPETÁCULO

O espetáculo “Paixão Pela Vida” retrata cenas da vida de Jesus, incluindo os milagres e a propagação do Evangelho, a perseguição sofrida pelo Mestre, sua morte e ressurreição. A novidade este ano é que o musical terá novas cenas. Entre elas, a história da primeira Páscoa, realizada ainda no Egito, que foi o marco para a libertação do povo israelita do julgo faraônico.

Ao todo, 16 cenas fieis às passagens bíblicas compõem o musical e são executadas ao vivo durante duas horas e meia de apresentação. O coral interpreta diferentes gêneros musicais, como: rock, jazz, blues, MPB e música clássica. As coreografias, os atos teatrais e a maioria das músicas foram criadas por membros da igreja.

Para assistir ao espetáculo é só adquirir o convite na recepção do Pedras Vivas, em horário comercial. No dia, será possível fazer doação de um quilo de alimento não perecível, destinado a famílias carentes atendidas pela igreja na capital e no interior do Estado.