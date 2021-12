Avalie o post

O artista estava afastado dos palcos desde a morte de Marília Mendonça e se apresentará em Brasília e outras cidades

São Paulo – Murilo Huff volta aos palcos, nesta sexta-feira (3), com um show em Brasília, no Distrito Federal. O cantor estava afastado do trabalho após a morte da mãe de seu filho, Marília Mendonça, em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais.

Murilo Huff volta aos shows nesta sexta e desabafa: ‘Não vai ser fácil’. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seu perfil no Twitter, o artista falou sobre a necessidade de seguir em frente. “Já na estrada… hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também. Vamos com Fé em Deus”, escreveu.

Após Brasília, Huff seguirá com apresentações em cidades dos estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e Paraná até o dia 31 deste mês.

Veja a publicação:

Já na estrada… hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também. Vamos com Fé em DEUS 🙏🏼

— Murilo Huff (@murilohuff) December 3, 2021



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte