Na tarde do dia 23 de junho de 2021 realizou-se uma reunião de alinhamento das diretrizes do programa de Erradicação do Registro Civil, uma parceira do cartório de registro Civil, Hospital Geral de Barcelos - HGB e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dessa forma, pela primeira vez em nosso município as famílias das puérperas poderão fazer a Emissão do Registro Civil dentro do próprio hospital.

Trabalhando a importância do registro civil e o direito humano ao nome, a importância da qualidade deste registro e a necessidade de trabalhar as gestantes para que ao entrar na maternidade estejam portando a documentação necessária para efetivar o registro de nascimento.

Mais uma conquista para efetivação dos direitos sociais das famílias barcelenses.