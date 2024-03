A auxiliar de produção Elizângela Holanda Costa, 38, morreu após um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (29), na Avenida Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona Centro-Oeste de Manaus. O marido da vítima, André Alves dos Santos, também ficou ferido.

Segundo informações de testemunhas, Elizângela estava com o marido em uma motocicleta, a caminho do trabalho, quando foram atingidos por um carro na avenida.

André, que conduzia a moto, foi arremessado para dentro de um bueiro. Em seguida, foi resgatado e recebeu os primeiros socorros. Logo depois, foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital.

O carro envolvido no acidente também saiu da pista e foi parar em uma área de mata. O motorista do carro, não identificado, fugiu do local após o acidente sem prestar socorro.