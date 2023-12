Maria Relidiane da Silva foi presa por manter um laboratório de drogas que funcionava dentro de apartamento no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. Segundo as investigações, a mulher fornecia a droga e Rafael Pereira Freitas era responsável pela venda e distribuição. Ele também foi preso. No local, também foram apreendidos 10 quilos de drogas, avaliadas em R$ 300 mil.

De acordo com o titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Ericson Tavares, as investigações indicam que Maria comandava um esquema de venda de drogas na cidade.

‘’Descobrimos que essa suspeita conta com vários vendedores em diferentes pontos de Manaus e o Rafael confessou ser um deles. Ele nos entregou comprovantes de Pix que mostram que ele chegou a transferir mais de meio milhão de reais para a conta da Maria’’, explicou.

Conforme o delegado, Rafael informou, em depoimento, que a mulher costumava lhe entregar de 10 a 30 quilos de drogas por semana. Ela pagava cerca de R$ 300 a R$ 400 para ele por cada quilo da droga que era vendida.

‘’À medida que a droga ia acabando, ele ia pedindo mais ou ela já perguntava se tinha acabado e ia entregando mais. A informação é de que essa droga que ela recebe vem de algum porto. Ela pega em torno de 200 quilos’’, relatou.

Os policiais foram até a casa da infratora no bairro Novo Aleixo, zona norte, e efetuaram sua prisão em flagrante em posse de uma arma de fogo. Ao ser interrogada, a suspeita negou tudo e chegou a dizer que apenas emprestava a conta para Rafael.

No momento da prisão, Rafael tentou fugir, mas foi capturado. Durante revista no imóvel foram apreendidos 10 quilos de drogas, tipos maconha, oxi e pasta base de cocaína, uma arma de fogo com 250 munições, além de uma máquina de prensa a vácuo utilizada para a preparação do material ilícito.

A dupla responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.