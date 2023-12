Karla Nazareth Guzman Pinto, 21, conhecida como “A Fofinha do Pix”, foi presa e uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida na quinta-feira (30) por aplicar golpe do "falso pix" em lojistas do Centro de Manaus. Elas forjavam o pagamento de compras de alto valor com comprovante de transferência falsificado. Um terceiro suspeito, Jesus Alberto Gonzales Gomes, está sendo procurado.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram há cerca de uma semana, quando policiais civis do 1º DIP foram informados sobre uma dupla de mulheres que estariam aplicando o golpe e ludibriando lojistas.

“A dupla criminosa escolhia lojas de grande movimentação para aplicar os golpes, momento em que entravam no estabelecimento comercial e simulavam estar comprando itens de preços altos. Após isso, elas apresentavam comprovante de pagamento falso, confeccionado por um outro integrante da empreitada criminosa, identificado Jesus Alberto Gonzalez Gomes, que está sendo procurado”, informou.

Conforme o delegado, estima-se que o trio tenha obtido cerca de R$ 15 mil com a aplicação do golpe, somente no mês de novembro.

Karla Nazareth Guzman Pinto responderá por estelionato tentado, corrupção de menores e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

E a adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estelionato tentado, foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e ficará à disposição do Juizado Infracional. A polícia continua nas buscas para localizar Jesus Alberto Gonzalez Gomes.