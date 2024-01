Valcilene de Lima Trindade, de 45 anos, foi executada a tiros na noite desta terça-feira (9), em um salão de beleza no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, a mulher morava no bairro Águas Claras, na zona Norte da capital, e foi até o outro bairro para pintar o cabelo.

Valcilene chegou a comentar com as trabalhadoras do salão que achava que dois homens em uma motocicleta a estavam perseguindo. Mesmo assim, continuou no local.

Algum tempo depois, foi surpreendida pelos criminosos, que a assassinaram com diversos tiros. Ela teve até os dentes quebrados ao ser atingida.

Segundo a polícia, Valcilene respondia pelo crime de tráfico de drogas desde 2016 e usava uma tornozeleira eletrônica. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para que a perícia confirme a quantidade de tiros que atingiram a mulher.