Ao olhar para a comida, deparou-se com a unha de gel rosa. | Foto: Reprodução

Uma mulher grávida acabou vomitando após comer um sanduíche da rede de gastronomia Marks and Spencer (M&S), em Andover, Hampshire (Inglaterra).

De acordo com o jornal britânico "The Mirror", o episódio ocorreu depois que Brushra Perkins encontrou uma unha de gel no meio do lanche.

Grávida de seis meses, Brushra comprou um sanduíche de carne e cebola; ao saborear a refeição, sentiu algo “borrachudo” na boca.

Ao olhar para a comida, deparou-se com a unha de gel rosa.

“Eu pensei ‘o que diabos é isso?’. Estava com aparência suja. Tive a sensação no estômago de que ia ficar [doente], então tive que pedir ao meu marido para parar no posto de gasolina mais próximo. É nojento”, disse ela, que vomitou logo depois.

Brushra ainda reclamou da organização do M&S. “Estou enojado com o nível de higiene alimentar deles. Não é só porque a unha de alguém caiu acidentalmente. Eles deveriam estar usando luvas”, disparou.

A mulher disse ainda que procurou a rede de comida para reclamar, mas o M&S declarou que uma investigação interna do caso poderia levar até seis semanas.

Desta vez, foi mais que a unha

A cliente de uma lanchonete em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, alega ter encontrado um dedo humano no meio do hambúrguer que havia acabado de comprar.

Estefany Benitez relatou em uma publicação recente no Facebook. A cliente afirma que estava acompanhada de uma amigo no momento da descoberta. Ela também acusa os funcionários da lanchonete de tentar acobertar a situação.

Segundo o representante, um funcionário havia perdido parte do dedo enquanto trabalhava — história confirmada pela polícia local. Como consequência, as autoridades bolivianas multaram e fecharam temporariamente a lanchonete.

