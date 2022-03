Avalie o post

Em junho de 2019, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a duplicação da Rodovia AM-010. Porém, o contrato assinado com o Consórcio AM prevê apenas ampliação de acostamento. O valor da obra não tem alteração e permanece em R$ 366 milhões.



Na última terça-feira (22), o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades nas obras de reforma e modernização.

Conforme o governo do Amazonas, o anúncio feito em Itacoatiara, em 2019, foi com base no projeto inicial. Contudo, afirma que houve ajustes no detalhamento do projeto básico para o processo de licitação.

De acordo com o governo, a obra contempla a reforma e ampliação total da AM-010. Todavia, sem duplicação. A plano de execução indica a inclusão de terceiras faixas em 27 pontos críticos de ultrapassagem.

Por fim, os 250km entre o Km13 e Km263,40 terão ter onze metros de largura com a reforma e a ampliação, afirma o governo.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Seinfra





