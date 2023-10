O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) esta com a sua Ouvidoria Geral de plantão neste domingo (1) encarregada de fiscalizar a eleição para os Conselhos Tutelares, que ocorrem hoje em todo o país.

Haverá plantão, das 7h às 18h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, tanto presencialmente quanto por meio dos canais eletrônicos e telefônicos disponibilizados para a população.

Qualquer irregularidades durante as eleições devem ser reportadas aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente e ao Ministério Público do Amazonas através da Ouvidoria-Geral do MPAM e das Promotorias de Justiça em todo o Estado.

A participação da população é crucial para garantir um processo eleitoral transparente e justo, assegurando o bem-estar das crianças e adolescentes.

As denúncias devem ser feitas com a Ouvidoria Geral por meio de formulário eletrônico: http://denuncia.mpam.mp.br , e-mail: atendimento.ouvidoria@mpam.mp.br, Disque-Denúncia: 0800 092 0500, WhatsApp: (92) 3655-0745 e atendimento presencial na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Avenida Coronel Teixeira, 7995, na Ponta Negra.

