A Ouvidora-Geral do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Jussara Maria Pordeus e Silva, tomou posse como Presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP). O evento ocorreu no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na sede do MPAM, na última sexta-feira (8).

Na abertura do evento, Nádia Estela Ferreira Mateus, presidente em exercício, elogiou a trajetória e dedicação de Jussara Maria Pordeus, destacando sua carreira acadêmica, sua excelência profissional, bem como “a personalidade cativante, o espírito empreendedor e a capacidade de inspirar e contagiar a todos com sua alegria”, pontuou.

A Ouvidora do Ministério Público de Rondônia e secretária do CNOMP, Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel, conduziu a leitura do Termo de Posse durante a cerimônia. Jussara Pordeus assinou o termo, sendo declarada Presidente para o ano de 2024 e assumindo a condução da solenidade.

Alessandro Samartin, Presidente da Associação Amazonense dos Membros do Ministério Público (AAMP), ressaltou que a nova presidente do CNOMP, Jussara Pordeus, é mais que uma líder para a entidade, destacando seus 30 anos de carreira e sua dedicação à profissão.

Ele enfatizou sua abertura ao diálogo e seu compromisso com o aprendizado contínuo, sendo admirada não apenas por aqueles que compartilham suas ideias, mas também por aqueles que têm opiniões divergentes.

Em seu discurso, o Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, destacou a significância da ascensão de uma mulher à presidência do Conselho Nacional das Ouvidorias do Ministério Público, ressaltando que essa conquista vai além do âmbito individual, sendo uma celebração de todas as mulheres cujas vozes são frequentemente silenciadas.

O Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, em nome da Ouvidoria Nacional do CNMP, saudou a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Na oportunidade, expressou votos de que todos os dias sejam marcados não apenas por flores, mas também por sonhos, determinação, respeito, igualdade e conquistas.

Por fim, a presidente empossada do CNOMP compartilhou sua jornada desde que ingressou no MPAM em 1986, enfrentando diversos desafios. Há três anos, ao assumir a Ouvidoria, reconheceu a grandeza do trabalho à frente.

“Colaborar com o Conselho tem sido uma experiência enriquecedora, em uma verdadeira família dedicada à justiça. Ao longo do tempo, assumi diferentes responsabilidades, como secretária e vice-presidente, cada uma apresentando seus próprios desafios. A Ouvidoria tornou-se uma ligação vital entre o cidadão e o Ministério Público, especialmente durante a pandemia, quando o isolamento social destacou ainda mais sua importância”, disse, emocionada, a Presidente.

A Nova Diretoria do CNOMP:

Jussara Maria Pordeus e Silva – MPAM Presidente

Humberto Alexandre Campos Ramos – MPES Vice-Presidente

Najla Nassif Palma – MPM Secretária

Ubirajara Braga de Albuquerque – MPAC Vice-Presidente da Região Norte

Elza Maria de Souza – MPBA Vice-Presidente da Região Nordeste

Rosemary Machado Silva – MPSC Vice-Presidente da Região Sul

Orlandina Brito Pereira – MPGO Vice-Presidente da Região Centro-Oeste

Tiago Cintra Zarif – MPSP Vice-Presidente da Região Sudeste

Maria Lizandra Lira de Carvalho – MPPE Diretora de Comunicação

Marcos Luciano Bignotti – MPTO Diretor de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo

Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel – MPRO Diretora de Finanças

Loraine Jacob Molina-MPCE Diretora do Patrimônio Cultural

