A Medida Provisória (MP) 1.076 de 2021, que antecipa o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil, programa social de distribuição de renda que substituiu o antigo Bolsa Família, foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União dessa terça-feira (7).

Com a MP, é criado um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400 já divulgado pelo governo. A manobra ocorre por conta da promulgação da PEC dos Precatórios.

De acordo com o calendário de pagamentos já divulgado pela Caixa, os créditos relativos à parcela de dezembro do benefício serão recebidos a partir desta sexta-feira (10).

Foto: Divulgação

