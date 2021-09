5 / 5 ( 2 votos )

Nesta quarta-feira (08), o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, viajou com embaixadores para a região da Amazônia Oriental, no estado do Pará.

O objetivo é apresentar às autoridades estrangeiras a realidade local e as principais políticas federais com vistas à proteção e desenvolvimento da Amazônia.

Mourão destaca que a viagem, que vai até sexta-feira (10), será também uma oportunidade para os chefes de missões diplomáticas conhecerem parcerias público-privadas voltadas à preservação da floresta amazônica e para visitarem centros de pesquisa nas áreas de saúde e biologia. Segundo Mourão, os integrantes da comitiva poderão ver de perto várias parcerias entre o setor público e privado visando a conservação da floresta.

Os embaixadores irão visitar o Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e o Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ambos localizados em Belém, capital do estado.

No fim do ano passado, a viagem do Conselho da Amazônia com embaixadores foi para o lado ocidental da Amazônia, no estado do Amazonas, com agendas em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e na comunidade indígena yanomami de Maturacá, que fica na fronteira com a Venezuela.