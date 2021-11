Avalie o post

A vítima morreu com dois tiros na cabeça, efetuados por um homem que chegou a pé. O caso aconteceu na Avenida Oscar Borel

Manaus – O mototaxista Kedson Pedrosa Alves, 27, foi assassinado a tiros, no momento em que trabalhava, na tarde deste domingo (28), na Avenida Oscar Borel, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Segundo informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária, o crime aconteceu por volta de 15h20, quando Kedson foi surpreendido por um homem que chegou a pé e efetuou pelo menos dois tiros contra ele. Os disparos acertaram a cabeça da vítima, que morreu no local. O suspeito, ainda não identificado, fugiu em direção à Avenida Brasil.

O mototaxista morreu com dois tiros na cabeça, efetuados por um homem que chegou a pé (Foto: Divulgação)

No momento em que a polícia chegou, várias pessoas estavam no local do crime e tiveram que ser afastadas para o isolamento da área. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para os procedimentos de perícia. Após o trabalho dos peritos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte