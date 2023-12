Diones da Silva Coelho, motorista envolvido no acidente do ator Kayky Brito, revelou que pretende se candidatar a vereador do Rio nas próximas eleições. Em seu perfil do Instagram, que já soma mais de 180 mil seguidores, o motorista respondeu algumas perguntas e contou a novidade, neste sábado (2).

"Por que você não se candidata a vereador? Honesto já sabemos que é! Tem o voto daqui de casa", dizia a pergunta feita por um seguidor. Diones, então, respondeu que pretende vir candidato nas próximas eleições. "Sobre esse assunto, já estou conversando em off com algumas pessoas sérias, mais para frente falo aqui com mais detalhes. Mas eu pretendo sim vir candidato a vereador aqui no Rio na próxima eleição", iniciou ele na publicação.

"Tem muita coisa boa que precisa, e pode ser feita. Só é muito falado e você vê as pessoas padecendo, e nada fazem. Isso é desumano! Essas pessoas precisam ter voz! E quero poder representar elas! Jesus ama cada um de vocês, e eu também", finalizou ele.

Após atropelar, sem querer, o ator Kayky Brito, Diones se tornou um influenciador digital e já foi contratado para algumas publicidades, como a harmonização facial que fez.