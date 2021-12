Avalie o post

O motorista foi abordado na altura do km 445 da Rodovia Raposo Tavares e disse que tinha sido contratado para levar o caixão

São Paulo – Um motorista de uma carro funerário foi preso ao transportar um caixão recheado de drogas em Assis, em São Paulo, na manhã deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), um guincho levava o veículo para tentar despistar a equipe policial, mas a mentira não colou.

Foto: Divulgação/PM

O motorista foi abordado na altura do km 445 da Rodovia Raposo Tavares e disse que tinha sido contratado para levar o caixão de Londrina, no norte do Paraná, e que o levaria até Limeira, no interior paulista.

Nervoso, ele também relatou que estava transportando um corpo, mas foi preso em flagrante quando os policiais decidiram abrir o caixão. A quantidade total da droga apreendida não foi divulgada pelos policiais.

O motorista foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Assis.

