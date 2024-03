Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após bater o carro em um canteiro central e rodopiar na avenida Cosme Ferreira, próximo ao Empire Motel, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (7) e não afetou o trânsito na área.

De acordo com informações dos policiais da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do veículo modelo Kwid, de placa QZR-5F24, dirigia no sentido bairro-centro quando perdeu o controle do carro.

O veículo bateu no canteiro central, rodopiou na pista e só parou quando colidiu contra as grades de uma empresa de containers. O carro ficou completamente destruído e o motorista foi socorrido por populares que passavam pela área e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.