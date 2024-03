Um motorista de aplicativo, ainda não identificado, foi queimado vivo dentro do próprio veículo, no ramal Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O caso ocorreu nesta quinta-feira (27).

De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima estava trabalhando quando foi sequestrada por criminosos. Em seguida, ele foi levado para uma área de mata e agredido. Quando estava inconsciente, os suspeitos atearam fogo no carro com ele dentro.

Assim que os homens fugiram, o motorista conseguiu sair do veículo com o corpo ainda em chamas e pediu ajuda a moradores. Os populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar com queimaduras graves. Não há novas informações sobre o seu estado de saúde. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).