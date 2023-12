O motorista de aplicativo Leonan Almeida da Penha, 28, foi sequestrado e torturado por assaltantes na madrugada desta sexta-feira (1), no Conjunto João Paulo, na zona Norte.

Segundo a vítima, ele atendeu uma viagem foi solicitada por um homem chamado “Ericson”, mas ao chegar no ponto de embarque, uma mulher entrou no carro e sentou no banco da frente. Em depoimento, Leonan relatou que desconfiou do assaltado e logo outros três homens entraram pela porta traseira e o renderam.

A vítima foi agredida na região da cabeça. Os criminosos amarraram as mãos e os pés de Leonan e o mantiveram refém enquanto faziam arrastões pela cidade.

Mais tarde, ele foi jogado do carro nas proximidades da antiga comunidade Monte Horebe, quando conseguiu se soltar das amarras, e conseguiu procurar ajuda.

O homem foi socorrido e encaminhado para o SPA da Galileia. Ele recebeu atendimento médico e passa bem.